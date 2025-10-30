大分市のごみ収集業務を巡る官製談合事件で、再発防止などに向けて市が設置した第三者委員会は30日、事件当時、大分市長だった佐藤知事を事件の認識などについて聴取しました。 終了後、佐藤知事は取材に「官製談合については認識していなかった」などと話しました。 記者団の取材に応じる知事 ◆TOS梅田雄一郎記者「佐藤知事が大分市内の建物へ入っていきます。この後、第三者委員会による聴取が行われます」