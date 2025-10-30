南海トラフ巨大地震の発生を想定した避難訓練が大分県大分市の幼稚園で行われました。 避難訓練を行ったのは大分市のえのくま幼稚園です。 訓練は、南海トラフ巨大地震が発生したという想定で行われ、職員や園児などおよそ200人が参加しました。 この中では職員がけがをした園児を担架で運ぶ手順などを確認したほか、園児が災害用の簡易トイレに実際に座って使い方を学びました。 そのあと子どもたちは園に備蓄されているコメ