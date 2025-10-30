[10.29 U-17女子W杯 日本 4-0 コロンビア]U-17日本女子代表(リトルなでしこ)は29日、U-17女子ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でコロンビアを4-0で撃破。11月2日の準々決勝で北朝鮮と対戦する。前半10分にFW大野羽愛がミドルシュートで先制点を決めると、22分にMF福島望愛がクロスに合わせて4試合連続ゴールとなるチーム2点目を沈める。43分にはFW中村心乃葉が3点目を挙げ、後半12分には福島が大会5点目となるダメ押しゴー