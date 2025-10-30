コナミデジタルエンタテインメントが11月13日にNintendo Switch2とNintendo Switch向けに発売する『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』（以下、桃鉄2）は、シリーズで初めて「東日本編」と「西日本編」の2種類のマップを搭載した大ボリュームのゲームソフトだ。 （関連：【写真あり】佐久間大介・せいや・石井杏奈が『桃鉄2』で選ぶ“推し駅”） 10月31日から放送開始の新TVCMでは、