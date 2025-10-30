ナポリは29日、MFケビン・デ・ブライネ(34)が手術を受けたことを発表した。クラブ公式サイトによると、デ・ブライネは右大腿筋に重度の断裂が見られたことで29日にベルギー・アントワープで手術を行ったという。医療スタッフであるラファエレ・カノニコ医師の支援を受けながら、手術は完全に成功。今後は母国ベルギーでリハビリを進めていく。デ・ブライネは25日のセリエA第8節・インテル戦の試合中に負傷していた。伊『ガ