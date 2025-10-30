AC長野パルセイロは30日、MF古賀俊太郎(27)が入籍したことを発表した。古賀は東京ヴェルディのジュニアユースから、2014年にレスター・シティユース(イングランド)に加入した異色の経歴の持ち主。その後、ズウォレ(オランダ)、ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ(ベルギー)、FKアウダ(ラトビア)など海外クラブを渡った。20年にレノファ山口FC、その後はFC刈谷、ジョージクロス(オーストラリア)でプレー。22年にY.S.C.C.横浜