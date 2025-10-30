《女性だからこそ、その業界では特に、媚びと過剰適応でのし上がってきたと想像できる。大変だっただろう。が、現立場上は対外的にも堂々と振る舞ったほうが益になったはず。残念》10月29日、女優の東ちづるが自身のXにこのような意見をポストしたところ、反論のリプライが殺到し、物議を醸す事態となっている。「東さんは、『媚びと過剰適応でのし上がってきた』のが誰かは言及していません。しかし、Xのユーザーからは、28日に