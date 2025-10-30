卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は30日、男子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同25位の宇田幸矢（協和キリン）と対戦する。前週のWTTシリーズで準優勝を果たした張本智。全日本王者の実績を持つサウスポーとの同士討ちに臨む。 ■前週のロンドンでは準V 張本智は、前週の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で決勝に進出。ダン・チウ（ドイツ）