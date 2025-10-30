10月26日、名古屋。新シーズンが幕を開けたSVリーグ、優勝候補の一角ウルフドッグス名古屋は古豪の広島サンダーズを本拠地に迎え、セットカウント３−０（25−22、27−25、25−19）で快勝を収めた。前日の開幕戦で、２−３とフルセットの末に敗れた借りを返した形だった。試合後の記者会見室に入ってきたウルフドッグスの宮浦健人（26歳）は、大きな体を小さく畳み、ゆっくりと椅子に座ると背筋を伸ばした。シャワーを浴びてか