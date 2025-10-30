メガソーラーの工事現場付近を訪れ、市民団体のメンバーから説明を受ける野口健さん（左）＝30日午後、千葉県鴨川市千葉県鴨川市で建設中の大規模太陽光発電所（メガソーラー）を、アルピニスト野口健さんが30日、視察し「山間部では国内最大級の開発で、山の地形を大きく変えてしまう。事業者は住民の理解が得られるまで説明会を続けるべきだ」と訴えた。県は同日、許可を得ていない区域の山林約1.5ヘクタールを伐採したとして