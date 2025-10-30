◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われ、阪神・佐藤輝明内野手（26）が痛恨の盗塁失敗となった。2回先頭で左前打で出塁した佐藤輝は、続く大山の打席でカウント2−2からの5球目に盗塁を敢行。うまくスタートを切ったものの、ソフトバンク捕手・海野の送球がドンピシャで、二塁で刺された。23年の日本シリーズで