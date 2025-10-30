オンラインで記者会見するイニエスタさん＝30日サッカーの元スペイン代表MFで、J1神戸で約5年プレーしたイニエスタさんが30日、オンラインで記者会見し、11月22日に埼玉スタジアムでの開催が決まったOB戦に向け「とても特別な機会だ。いいイベントになるように全力を尽くす」と話した。スペインの強豪バルセロナとレアル・マドリードによる伝統の一戦「クラシコ」を再現し、元ブラジル代表のリバウドさんや元ポルトガル代表の