外食大手のワタミは30日、定年した社員の再雇用制度を見直し、対象年齢の上限を現行の70歳から75歳に引き上げると発表した。11月から導入する。定年も60歳から65歳に引き上げる。物価高が進む中、高齢社員の生活の安定につなげる。