全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の焼鳥店『江戸路（えどじ）』です。ひと串ごとに鶏の旨さ引き出す手間と工夫店主・山田さんの実家は東京を代表する鳥料理の老舗『玉ひで』。生まれた頃から身近にあったわけだから、鶏肉に関しちゃサラブレッドだ。とはいえ25年前に構えた自身の店はぐっとカジュアルな焼鳥屋。そんな店で創業時から出すランチの看板がタレ焼き