互いに譲らない拮抗した展開は終盤30秒で空気が一変。右ストレートで相手の身体が“カクッ”と沈むも…ぐっと四股を踏むように回避する”あわや”のシーンに「倒せただろ」「ダウンだろ今の」と熱のこもったコメントが相次いだ。【映像】四股を踏むようにダウン回避「実際の様子」10月25日、後楽園ホールで開催された「Krush.181」で行われたSeiya（POWER OF DREAM）と龍之介（K-1 GYM BLOWS）の対戦は、試合終盤の“ダウン・