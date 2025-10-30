米中首脳会談が行われた韓国にはワシントン支局長の涌井記者がいます。トランプ大統領にとっては狙いどおりのディールになったと言えるのでしょうか。トランプ大統領は首脳会談の後、「10点満点中12点」だと自己評価していますが、これは自己採点が甘すぎると言わざるを得ません。今回の会談、アメリカにとっての具体的な成果としては、▼中国側が導入を表明していたレアアースの規制強化を1年間見送ること、▼中国が購入を止めて