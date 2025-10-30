双日は３０日、豪州産のレアアース（希土類）の輸入を開始したと発表した。レアアースの中でも希少性が高い「重希土類」に分離・精錬して日本に供給する。レアアースを中国に依存する日本で、中国以外から重希土類を輸入するのは初めて。将来的に国内総需要の３割程度の調達を目指す。出資する豪資源会社ライナスが西豪州のマウント・ウェルド鉱山でレアアースを採掘し、マレーシアでジスプロシウムとテルビウムに分離・精錬し