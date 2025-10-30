海面から湯気のように立ち上る霧。30日朝、富山・高岡市の海岸で確認された「気嵐（けあらし）」です。朝日で黄金色に染まる女岩と、その後ろに見える立山連峰との見事なコラボレーションが見られました。高岡市は今シーズン一番の寒さとなり、11月中旬並の最低気温7.1度を観測しました。海岸には夜明け前からカメラを手にした人が集まり、冬の幻想的な風景を撮影していました。30日は全国的にこの秋一番の冷え込みとなり、東京都