真田広之が主演とプロデュースを務め、エミー賞やゴールデングローブ賞など世界中の主要アワードを軒並み制覇したドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』。今後は、日本での撮影を視野に入れているようだ。【写真】日本が舞台の『SHOGUN 将軍』が快挙！ GG賞主要4部門制覇歓喜の瞬間をプレイバック『SHOGUN 将軍』は、戦国時代の日本を舞台にしたジェームズ・クラベルの小説『SHOGUN』をハリウッドで実写化した時代劇スペクタクルド