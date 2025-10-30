中国商務省は30日、韓国・釜山で開かれた米中首脳会談で、追加関税の引き下げを行うことなどで合意したと発表しました。韓国・釜山で30日に行われた米中首脳会談で、貿易問題などが議論され、経済貿易分野での協力を強化することで一致しました。具体的には、アメリカは合成麻薬フェンタニルの流入を理由に課していた中国への追加関税を10％引き下げ、中国もアメリカの追加関税への対抗措置を見直し、一部の関税措置の停止を延長す