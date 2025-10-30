ダーポン（大鵬）が監督・主演を務め、テレンス・ラウ（劉俊謙）らが共演する中国映画『長安のライチ』の日本語字幕版が、2026年1月16日よりシネマート新宿、グランドシネマサンシャイン池袋、Strangerほかにて全国順次公開されることが決まった。併せて、ティーザービジュアルが解禁となった。【写真】“家族を護るため覚醒する父”アンディ・ラウ『フライト・フォース極限空域』キャラポスター監督・主演を務めるのは、