トンボ鉛筆は、速乾性ゲルを採用した「水性ゲルボールペン モノグラフライト」を2025年10月30日より順次発売します。実売価格は220円（税込）。 「水性ゲルボールペン モノグラフライト」 記事のポイント 軽い力で濃い文字が書ける点が人気のゲルインクボールペン。新開発の「モノドライインク」は速乾性に優れにじみにくいのが特徴。青白黒のモノカラーデザインも◎。 本製品は、にじみにくさと速乾性を両立させた