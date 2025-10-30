【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの板野友美が10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】板野友美「丁寧で豪華」豪華ディナー7品◆板野友美、手料理披露板野は「＃友飯」「dinner」とコメント。海鮮丼、肉じゃが、エリンギバター、白子ポン酢、人参しりしり、タコときゅうりのサラダ、ポークソテーキソースなど、和洋折衷の豪華な料理が並ぶ食卓を公開。夫でプロ野球・東京ヤ