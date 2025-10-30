大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）を新関脇として迎える安青錦（安治川）が３０日、福岡・久留米市の部屋宿舎で行われた朝稽古で汗を流した。四股、すり足の基礎運動を徹底し、ぶつかり稽古も行い調整した。ロンドン公演（１５日〜１９日）から帰国後は相撲を取る稽古を行っていないが、ロンドン滞在中もジムへ通うなど、トレーニングを欠かさなかった。「稽古はできなかったが、落ちないように意識していた