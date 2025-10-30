◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）阪神の先発・大竹耕太郎が、球場もどよめく超スローボールを投げた。初回２死、３番・柳町への２球目だった。山なりのボールは、６８キロを表示。見逃されてボールとなったが、最後は１４０キロの直球で見逃し三振に抑えた。阪神は、２５日の日本シリーズ第１戦に先発した村上も、牧原大に５９キロの超スローボールを投げていた。