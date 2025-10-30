愛知県豊橋市を本拠地とするプロバスケ「三遠ネオフェニックス」。新アリーナ完成の遅れで持ち越しになっていた、トップリーグ参加が認められました。三遠ネオフェニックスは、2026年秋に始まる新しいトップリーグ「Bプレミア」をめぐり、2027年秋からの2年目のシーズンも参加が認められたと発表しました。Bプレミア入りの前提となっていた豊橋市の新アリーナの計画が中断し、完成予定が当初