タレント・武井壮（52）が30日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ポストに心配の声が寄せられた件について言及した。武井は「平和で安全で、優しい人の多い、財布落としても交番に届く、鞄置いたままトイレ行っても盗まれない、人の持ち物を大事に思ってくれたり、トイレや店の隅々まで掃除か行き届いていたり、ご飯もどこに行っても美味しくて、少しミスがあったくらいで丁寧に謝ってくれたり、気遣いしてくれたり、行列や、