本格的に稽古を再開した琴桜（左）＝福岡市東区の佐渡ケ嶽部屋右膝の負傷で大相撲秋場所14日目から休場した大関琴桜が30日、九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）の出場へ前向きな見解を示した。同日に福岡市東区の佐渡ケ嶽部屋で本格的な稽古を始め「手探りだが、思っていたよりも良かった。出られるように準備をする」と好感触を得た。休場後に稽古場で相撲を取るのはこの日が初めてという。右膝に大きなサポーターを