10月29日、お笑いコンビ千鳥の大悟がMCを務めるバラエティー番組『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）が、12月上旬の放送をもって終了すると報じられた。世間では、この決定が物議を醸している。【写真】白のピチピチTシャツに金髪姿…千鳥・大悟が披露したコスプレ「松本人志のコスプレ」が大問題に『酒のツマミになる話』は、芸能人・アスリート・文化人など、さまざまなジャンルのゲストが円卓を囲み、お酒の席が盛り上が