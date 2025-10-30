10月29日、宮世琉弥がInstagramを更新した。【写真】最近飼い始めた愛犬とのほっこりSHOTなどを公開10月12日の投稿で、新たにオーストラリアンシェパードの“ルディ”を家族に迎えたことを報告していた宮世。今回の投稿では、「最近の僕達と自炊達」「ルディくんはアチャ！というコマンドを覚えました」などとコメントすると、愛犬とじゃれ合う微笑ましい様子や、自炊したという料理の写真を公開した。この投稿に対し、ファンから