30日午後、秋田高校の敷地内にクマ1頭が入り込み教職員が追い払うなどの対応に追われました。市街地での出没が相次いでいるクマ。由利本荘市中心部にある公園でもクマが目撃され、立ち入りができなくなるなど生活への影響が広がっています。延々と続く行列。30日、秋田高校の生徒は一斉の下校を余儀なくされました。高校によりますと30日正午過ぎ、校舎に続く通称、うぐいす坂を体長約50センチのクマ1頭が上っていく様子を学校関係