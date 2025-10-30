先発投手陣の踏ん張りに応えきれなかったドジャース打線(C)Getty Imagesチームの“生命線”である打線が完璧に封じ込まれた。現地時間10月29日、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦で、ドジャースは1-6と完敗。通算の対戦成績もブルージェイズの3勝2敗となり、世界一連覇の悲願は瀬戸際に追い込まれた。【画像】おでこを出したポニーテール姿も爽やか！真美子さん含め、ドジャース夫人会が集合したシーンこの