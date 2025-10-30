外国人が多く暮らし訪れる場所を有志が「パトロール」などと称して排斥する活動が各地に広がりつつある。彼らの行動の源泉は何か。評論家の真鍋厚さんは「生きづらい世の中の『犯人探し』をすることで、自分たちが『不要な人間』でないと認識して安心感を得ている」という――。※本稿は、真鍋厚『令和ひとりカルト最前線』（現代書館）の一部を再編集したものです。■人間が持つ「不要とされることの不安」「古いバージョンになる