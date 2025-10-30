「ミュージックバンク in リスボン」 韓国の放送局・KBSで1998年より放送されている人気音楽番組「ミュージックバンク」。世界のK-POPファンを魅了する同番組は、国境を越えてステージを届けるグローバルツアー「Music Bank World Tour」も2011年から実施している。昨秋開催されたマドリード(スペイン)公演に続き、今年9月には20回目の節目を数えるリスボン(ポルトガル)公演が行われた。 MC、パク・ボゴムの登場に大歓声！「