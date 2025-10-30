今、医療ダイエットがブームだ。特にマンジャロなどの2型糖尿病の薬でやせる方法が人気を博している。肥満症専門医で糖尿病専門医の神戸大学大学院医学研究科橋渡し科学分野代謝疾患部門特命教授の小川渉さんは「副作用や健康被害について不明な点が多く、すすめることはできない」という――。（聞き手・構成＝石川美香子）写真＝iStock.com／coldsnowstorm※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／coldsnowstorm■「やせ薬」と