元KAT-TUNの上田竜也さんは10月30日、自身のInstagramを更新。元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんとのツーショットを公開しました。【写真】上田竜也にゴマキがメロメロ！「上田くんもゴマキも可愛すぎる」上田さんは「ふっ可愛さの頂点に君臨するゴマキも俺にかかればご覧の通りさ」とつづり、1枚の写真を投稿。赤と黒を基調とした派手な衣装に身を包んだ上田さんの隣で、後藤さんがうっとりとした表情を見せています。