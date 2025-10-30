フランスのルーブル美術館から宝飾品などが奪われた事件で、パリの検察当局は30日、新たに5人を逮捕したと明らかにしました。ルーブル美術館で発生した宝飾品などの盗難事件で、パリの検察官は地元ラジオで、新たに5人の容疑者を29日に逮捕したと明らかにしました。そのうちの1人は、犯行時に残されていたDNAから特定したということで、検察は実行犯の1人とみています。ほかの4人については、事件に関する情報を持っている可能性が