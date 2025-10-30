ANAホールディングスと日本航空の2025年9月中間連結決算が30日、出そろった。インバウンド（訪日客）が好調で、売上高はANAが中間期として過去最高を更新。日航は12年の再上場後で最高だった。一方、円安による燃料費のコスト増が重荷となり、純利益はANAが前年同期比で減益となった。日航は国内線の需要取り込みで増益だった。売上高は、ANAが前年同期比8.3％増の1兆1904億円、日航が9.1％増の9839億円だった。国際線は、訪日