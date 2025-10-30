中国政府は、日本時間の来月1日未明に、宇宙ステーションに向け宇宙飛行士3人を乗せた有人宇宙船を打ち上げると発表しました。記者「あちらに見えるのが、打ち上げが予定されている中国のロケットです。発射に向けた準備が行われています」中国当局は30日、記者会見を開き、日本時間の来月1日午前0時44分に、内陸部にある酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟21号」を打ち上げると発表しました。「神舟21号」には男性の宇宙飛