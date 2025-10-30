ライトアップの試験点灯が行われた国指定天然記念物「橋杭岩」＝30日夜、和歌山県串本町和歌山県串本町の国指定天然記念物「橋杭岩」で30日、毎年恒例のライトアップを前に試験点灯が行われた。海岸に並ぶ大小の奇岩がオレンジや青などの色に染まり、幻想的な雰囲気に包まれた。点灯は31日から11月2日の午後5時半から8時半まで。奇岩前の海面も、発光ダイオード（LED）のライトで時間によって色を変えながら照らされ、隣接する