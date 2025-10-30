３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３５２円０９銭（０・８６％）高の４万１４０５円７４銭だった。３日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち２５６銘柄（約７７％）が上昇した。東証プライム市場は前日、約８６％の銘柄が下落するほぼ全面安の展開だった。３０日はその反動で買い注文が優勢となった。人工知能（ＡＩ）分野に力を入れる米ハイテク企業の好決算を受け、半導体関