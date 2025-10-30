アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が会談し、中国がレアアースの輸出規制導入を1年間、見送ることなどで合意しました。中国習近平 国家主席「再会できて、うれしいです」アメリカトランプ大統領「また会えて、うれしいです」アメリカトランプ大統領「我々はきょう、とても成功する会合を行う。何の疑いもない。ただ、彼はとてもタフな交渉者だ。それはよくない」午前11時すぎ、韓国の釜山で握手したトラ