原子力空母「ジョージ・ワシントン」（資料写真）米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が３０日午前１０時ごろ、同基地を出港した。ワシントンは今年後半の長期警戒任務のため９月３０日に同基地を出港したが、艦載機を搭載したまま１０月１８日に寄港していた。２８日には、来日したトランプ米大統領と高市早苗首相が乗艦しており、同大統領来日に合わせた帰港だったとみられる