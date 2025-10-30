【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの坂下千里子が10月30日、自身のInstagramを更新。娘のための手作り弁当を公開した。【写真】坂下千里子「愛情感じる」娘への手作り弁当◆坂下千里子、ハート型ブロッコリー入り愛情たっぷり弁当公開坂下は「本日のお弁当」と娘への手作り弁当を公開。ハート型のブロッコリーや卵焼き、娘の好物だという「エリンギニンニクバター炒め」などが入った愛情たっぷりの弁当を披露した。弁当箱に詰