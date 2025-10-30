AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤ËÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼ÒJTB¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¹Ô¤¦DDT¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¶¨ÎÏ³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD LIFE presents LOVE¡õPEACE¡×¤Î´ÑÀï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÎÇä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖDDTÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸inMalaysia¡×¤È¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Î11·î14ÆüÈ¯¤Ç¤Î2Çñ3Æü¤È3Çñ4Æü¤Î¥×¥é¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÃÍÃÊ¤Ï6Ëü5000±ß¡Á7Ëü7000±ß¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå