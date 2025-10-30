日本での活動中に交通事故に遭ったこともあるボーイズグループOnlyOneOf（オンリーワンオブ）が、所属事務所との専属契約を終了すると報じられた。《写真》OnlyOneOf、日本で交通事故に10月30日、『韓国日報』によると、OnlyOneOfは今年、専属契約が満了し、メンバー全員が今後の方向性を模索しているという。彼らはソロ活動や演技など、さまざまな分野への挑戦を準備しているそうだ。ただし、専属契約が終了するからといって、す