次世代コンパクトSUV「ゼロ アルファ」世界初公開！ホンダは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、次世代EV「Honda 0 α（ホンダ ゼロ アルファ）」のプロトタイプを世界初公開しました。ホンダゼロシリーズの新たなラインナップである「アルファ」は、都市にも自然にも美しく調和し、あらゆるシーンで人びとに寄り添う存在を目指したSUVです。JMS2025で世界初公開された「ホンダゼロ α（ア