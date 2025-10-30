西川町の菅野大志町長による町職員などに対するパワーハラスメント疑惑をめぐり、町議会の調査特別委員会いわゆる百条委員会が30日開かれ、菅野町長への証人尋問が行われました。小坂憲央アナウンサー「菅野町長のハラスメント疑惑についての百条委員会がまもなく始まります。町長が証人尋問を受けるということもあり、30分前ですが、すでに町民が集まっています」百条委員会には西川町の菅野大志町長が証人として出席