ＪＲＡは１０月３０日、香港国際競走４レース（１２月１４日、シャティン競馬場）に予備登録した所属馬を発表した。予備登録した馬とレースは以下の通り。▽香港カップ・Ｇ１（芝２０００メートル）アスクカムオンモア、アドマイヤズーム、アーバンシック、ヴェルミセル、エリカエクスプレス、エルトンバローズ、エンブロイダリー、クイーンズウォーク、クロワデュノール、コスモキュランダ、シャンパンカラー、シンリョク