ショートトラック女子の中島未莉（みれい、トヨタ自動車）が３０日、都内で取材に応じ、来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控える今季へ、「初出場を目指して踏ん張りたい。五輪をイメージしながら練習したい」と意気込みを語った。昨年の全日本距離別選手権では５００、１０００、１５００メートルで女子選手１１年ぶりの３冠を果たした成長著しい２１歳。今年の全日本距離別でも５００、１５００メートルで２冠を達成した。